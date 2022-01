Musikk og lyd skal ta Sifu til nye høyder

HQ

Et spill får raskt velidg mange plusspoeng fra meg om det har et kampsystem som føles og flyter godt, så jeg har som kjent vært interessert i Sifu helt siden spillet ble annonsert. For at opplevelsen skal bli optimal handler det likevel ikke bare om kule animasjoner og valgmuligheter. Lyden vil ofte kunne bringe det lille ekstra, noe utviklerne i Sloclap tydeligvis er klare over.

Nå har de gitt oss en ny video som går nærmere inn på hvordan electronic-komponisten Howie Lee sin musikk sammen med lyddesignet fremhever både atmosfæren og handlingene som skjer på skjermen i Sifu, og det virker jo helt klart ganske unikt.