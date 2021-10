Musikken til Heroes of Might and Magic III slippes på vinyl

HQ

Den sjarmerende gamle PC-klassikeren Heroes of Might and Magic III får nå sin praktfulle musikk trykt på vinyl, og for deg som ønsker å forhåndsbestille kan det gjøres på Gamemusic Records' egne butikk. Platene kommer i fire fargevarianter: Necropolis black, Inferno red, Rampart green og Castle blue. De er begrenset til tusen eksemplarer. Kunstneren Magdalena Katańska har designet det flotte omslaget og for dere som vil kikke nærmere på hvordan produksjonen av soundtracket gikk, er det mulig å gjøre her.

Husker du musikken fra Heroes of Might and Magic III og er dette en plate du kommer til å legge til i samlingen din?