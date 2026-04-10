Musk hevder falskt at Tesla FSD er 10 ganger tryggere enn vanlig menneskelig kjøring

Teslas sjef Elon Musk hevder at selskapets Full Self-Driving er opptil 10 ganger tryggere enn menneskelige sjåfører, men en nærmere titt på dataene antyder at påstanden egentlig ikke stemmer.

I følge rapportering fra Electrek er det foreløpig ikke noe offentlig tilgjengelig datasett fra Tesla som faktisk støtter "10 ganger tryggere" -tallet. Analytikere og forskere påpeker at sikkerhetsfordelen i beste fall forblir uprøvd når du tar hensyn til hvordan tallene blir beregnet.

Et stort problem er hvordan Tesla definerer en krasj. Selskapet teller vanligvis bare mer alvorlige hendelser - som de som involverer kollisjonsputeutløsning - mens offisielle referanser inkluderer et mye bredere spekter av ulykker. Det betyr at Tesla effektivt sammenligner to svært forskjellige datasett, noe som kan få systemet til å virke tryggere enn det faktisk er.

Det er også andre variabler som gjør situasjonen uklar. Teslas systemer brukes ofte på motorveier, som statistisk sett er tryggere enn bygater, og bilene i seg selv er nyere og fullpakket med moderne sikkerhetsteknologi. Hvis man ser bort fra disse faktorene, krymper gapet mellom FSD og menneskelige sjåfører betydelig.

Det er avgjørende at Tesla ikke frigir detaljerte data som gjør det mulig med uavhengig verifisering - ting som utkoblingsfrekvenser, sammenbrudd i kollisjonsalvorlighetsgrad eller bruk av veityper. Denne mangelen på åpenhet gjør det vanskelig å evaluere hvor trygt systemet egentlig er, spesielt sammenlignet med konkurrenter som publiserer mer grundige, fagfellevurderte analyser.

Det er også den juridiske vinklingen. Flere søksmål i USA hevder at Teslas førerassistansesystemer kan ha bidratt til ulykker, enten gjennom systemfeil eller ved å oppmuntre til overdreven tillit på grunn av merkevaren "Full Self-Driving". Det kompliserer fortellingen om at teknologien ganske enkelt reduserer ulykker over hele linjen.