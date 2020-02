Mutant Year Zero-skaperne avslører Corruption 2029

Svenskene i The Bearded Ladies ga oss det overraskende underholdende Mutant Year Zero: Road to Eden for bare litt over ett år siden, så de færreste forventet å se noe nytt fra dem i nærmeste fremtid. Såpass feil kan man ta.

I dag har de ikke bare avduket et nytt strategispill kalt Corruption 2029, men avslører også at det vil lanseres på Epic Games Store allerede den 17. februar. Her erstattes menneskelignende muteterte dyr med supersoldater som prøver å finne ut hva denne mystiske korrupsjonen som har inntatt et dystopisk USA er for noe. Både du og fiendene vil ha høyteknologiske våpen og utstyr, men utenom mulighetene dette gir med blant annet usynlighet og enorm styrke er det liten tvil om at spillet følger en relativt lik oppskrift som studioets forrige spill.