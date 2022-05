Mutant Year Zero-utviklerne viser frem deres nye prosjekt

Svenske The Bearded Ladies, utviklerne bak blant annet Mutant Year Zero: Road to Eden, byr på en rask kikk på deres neste prosjekt. Spillet går under navnet Miasma Chronicles og beskrives som et taktisk eventyr som utspiller seg i en forfalt verden der en mørk kraft kjent som "The Miasma" herjer. Tittelen utvikles for PC, PlayStation 5 og Xbox Series, og du kan se den første teasertraileren nedenfor.

