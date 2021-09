MX vs. ATV: Legends har seriens "dypeste karrieremodus hittil"

HQ

Fredagens THQ Anniversary-event var ganske spennende, da vi fikk se avsløringer av seks nye titler. En av de som skilte seg ut var MX vs. ATV: Legends, et crosserspill som lover å levere seriens "dypeste karrieremodus hittil". Ingen lanseringsdato ble avslørt, men vi vet at det kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series i nær fremtid.

Et innlegg på spillets hjemmeside noterer at spillet vil by på en ny utendørs Trials Mode som skal være fylt med nye utfordringer og overraskelser rundt hvert eneste hjørne. Den vil også inkludere splitscreen for to spillere og en 16-spillers onlinemodus med ""squad-basert gameplay." Karrieremodusen vil by på mange spillervalg og har mange sponsormuligheter og invitational events for deg å velge mellom.

Ta en kikk på annonseringstraileren for MX vs. ATV: Legends i videoen øverst.