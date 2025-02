My Father Lied er et pek-og-klikk-eventyr inspirert av mesopotamisk historie og H.P. Lovecraft

Utvikleren Lunar Games har nettopp lansert en demo for sin kommende pek-og-klikk-eventyrtittel My Father Lied. Dette er et uhyggelig spill som følger hovedpersonen Huda mens hun undersøker farens forsvinning for to tiår siden og til slutt oppdager mye dypere hemmeligheter og urovekkende sannheter på veien. Spillet er inspirert av 7000 år med mesopotamisk historie og har også ulike lovecraftianske elementer, samtidig som det har en blanding av 2D- og 360-graders grafikk og gameplay.

Demoen til My Father Lied er nå tilgjengelig på Steam, og planen er å lansere det på Steam og iOS- og Android -enheter senere i år, selv om det ennå ikke er annonsert noen fast dato. Vi har en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor, og litt tilleggsinformasjon med hensyn til en Kickstarter -kampanje som kjøres.

Lunar Games er på utkikk etter støttespillere for å støtte spillet, med ekstra finansiering satt til å la teamet til slutt til og med støtte det med DLC-innhold kalt My Father Promised, som i seg selv vil introdusere nye gåter og mysterier å løse, samt ekstra fortelling å pakke ut. Støttespillere vil kunne få tilgang til tittelen som en tester, få en fysisk kopi av spillet i spillet kjent som Royal Game of Ur, og til og med ha en stemme i spillet cameo. Du kan se hele Kickstarter-kampanjen her.