My Friend Pedro nærmer seg PlayStation 4

Ved å blande Stranglehold og Tony Hawk med side-scrolling er det ikke rart My Friend Pedro var et av spillene jeg gledet meg mest til i 2019. Nå skal det sies at spillet skuffet på enkelte områder, men at det uansett er meget bra er det liten tvil om. Derfor er det godt å se at vi snart får drive med skyteballet på PlayStation 4 også.

For omtrent to måneder etter at spillet kom til Xbox One kan det Europeiske sensurorganet PEGI avsløre at My Friend Pedro skal komme til PlayStation 4 i form av det som egentlig heter My Friend Pedro - Blood Bullets Bananas. Akkurat når står det ikke noe om, men som jeg har sagt før gjør de sjeldent slik lang tid i forveien. Dermed er det lov å håpe det kommer før Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal og resten av gjengen kommer på rekke og rad.