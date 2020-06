My Hero One's Justice 2 får engelsk tale måneder etter lansering

Tidligere i år kom My Hero One's Justice 2 ut, det nyeste spillet basert på My Hero Academia-serien fra Japan. Spillet hadde, som alle andre spill basert på serien, kun...

My Hero One's Justice 2 slippes neste år

den 1 oktober 2019 klokken 14:52 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

For noen dager siden ble det avslørt at en oppfølger til My Hero One's Justice er på vei. Nå annonserer Bandai Namco at spillet kommer neste år. Spillet vil komme til...