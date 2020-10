My Time at Sandrock annonsert

Harvest Moon-inspirerte spill har hatt stor suksess de siste årene, ikke minst takket være indie-hiten Stardew Valley. I fjor kom My Time at Portia, og ble godt mottatt av både spillere og kritikere.

Egentlig var planen at utviklerne hos Pathea Games skulle lage en utvidelse til spillet, men prosjektet har vokst mye, og nå annonserer de i stedet oppfølgeren My Time at Sandrock.

Spillet kommer til Steam Early Access allerede i mars 2021, mens den fulle versjonen til både de nåværende og kommende konsollene først blir tilgjengelig sommeren 2022.

Utviklerne har startet en Kickstarter-kampanje med et mål på 100,000 dollar, og de har allerede samlet inn 25,000 på bare fire dager.

Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.