My Time at Sandrock lanserer stor oppdatering for Nintendo Switch

Det var et av de beste livespillene som kom til konsollene i fjor (selv om Early Access-versjonen allerede hadde vært på PC en stund), og det kommer til å leve i beste velgående i 2024 også. My Time at Sandrock I dag har Pathea Games, fra Pathea Games, annonsert en stor oppdatering av spillet for Nintendo Switch-versjonen.

Patch 1.1.4 legger blant annet til en helt ny region å utforske, nye spillsystemer og dusinvis av sideoppdrag. Du kan sjekke ut notatene nedenfor.

My Time at Sandrock patch 1.1.4 for Nintendo Switch-versjonen



Lagt til Northern Starship Hazardous Ruins, der du kan utfordre ferdighetene dine og tjene verdifulle ressurser.



Dusinvis av nye romantiske sideoppdrag for Fang, Logan, Nia, Qi, Grace, Amirah, Owen, Ernest, Catori, Jane, Unsuur, Pablo, Venti, Burgess og Elsie.



Ny garderobemøbeltype for å henge opp samlingen din og velge den rette før du drar på neste sideoppdrag med favoritt-NPC-en din.



Mulighet til å kle opp NPC i helt nye kostymer!



Romantiser bort med flere NPC-innstillinger og -ønsker.



Lagre dyrebare minner med gruppefotofunksjonen.



Nye måter å nyte ekteskapelig lykke på:



Få og oppdra det perfekte barnet sammen med partneren du har valgt.



Dra på eventyr med partneren din i spesielle ekteskapelige sideoppdrag.



Be partneren din om å følge deg i dine daglige gjøremål.





I fabrikken kan du administrere alle maskinene dine og hva de produserer på ett sentralt sted.



Drivhuset lar deg administrere, høste og vedlikeholde plantene dine fra ett sted.



Lastindikatoren er lagt til, slik at du vet hvor mange flere gjenstander du kan plassere i verkstedet.



Og på populær etterspørsel, flere skjeggvalg!



For å se hvordan pakken med forbedringer og innhold ser ut i versjonen for Nintendos hybrid, lar vi deg se den nye traileren for oppdateringen nedenfor.