My Time at Sandrock-demo slippes i dag

Som avslutning på E3 2021 er Steam Next Fest i gang og byr på mange demoer for spennende spill som slippes i nær fremtid. Ett av spillene som får en demo under dette eventet er My Time at Portia-oppfølgeren My Time at Sandrock. Dette er den første demoen for Sandrock, og den sies å inneholde rundt fire timer innhold.

Om du ikke kjenner til My Time at Sandrock er det en landbrukssimulator som minner om Harvest Moon hvor du dyrker avlinger, lager objekter og utvikler relasjoner til naboene dine. Det ser ut til å ha mange likheter med forgjengeren sin, men begge titlene skiller seg fra hverandre når det gjelder miljo og historie. My Time at Sandrock utspiller seg i en ørkenregion og sies å inneholde ytterligere 30 karaktere og 100-talls sideoppdrag for spillere å bryne seg på.

My Time at Sandrock slippes til PC, PlayStation 4 og 5, Switch, Xbox One samt Xbox Series i løpet av neste år.