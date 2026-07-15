Myanmar er kommet et skritt nærmere fred med gjenopptakelsen av forhandlingene, der Thailand fungerer som megler

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Myanmar, tidligere kjent som Burma, er et land hvor mange av fortidens spøkelser fortsatt hjemsøker hverdagen. Landet, som i flere tiår var isolert av et autoritært regime, så for et tiår siden ut til å ta skritt mot å åpne seg for turisme og utenlandsk diplomati, inntil et nytt militærkupp satte en stopper for disse planene. Siden 2021 har denne militærkuppregjeringen vært fanget i en borgerkrig med opprørsgrupper. En krig som er skjult for verdens øyne, men som har krevd mer enn 100 000 menneskeliv på fem år.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sendte Thailands utenriksminister, Sihasak Phuangketkeow, som forhandler for å møte utsendinger fra regjeringen og opprørsgruppene hver for seg, og utsiktene er gode for å sikre i det minste en våpenhvile mens samtalene gjenopptas gjennom offisielle kanaler; men ifølge kilder hos Reuters ser ingen av partene noen ende på den militære konflikten.

Å sikre ASEANs godkjenning av en avtale mellom de ulike stridende fraksjonene ville utgjøre et viktig diplomatisk og forsonende skritt for det sørøstasiatiske landet. Blant de første skrittene mot å gjenopprette forholdene er å organisere et møte og den påfølgende løslatelsen av Myanmars tidligere statsrådgiver, Aung San Suu Kyi, som har sittet fengslet siden militærkuppet.