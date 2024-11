Mye penger å spare på noen skikkelige Black Friday-kupp på Xbox

HQ

Det er i underkant av to uker igjen til Black Friday, som har blitt til en hel uke (eller ofte enda mer) med shopping her i Europa. Selv om rabattene på disse lengre utsalgene vanligvis ikke er like gode som de en gang var, er det fortsatt mange gode kjøp å gjøre, og dette gjelder spesielt for videospill.

De fleste plattforminnehavere har årlige salg rundt Black Friday, og de pleier å være spektakulære. Microsoft har nå lansert sitt eget for PC og Xbox, med rabatter på både maskinvare og programvare.

Siden vi i Gamereactor-redaksjonen er snille og omtenksomme (også: veldig ydmyke!) mennesker, har vi samlet tolv herlige rabatter fra Xbox Store som du bør sjekke ut, alle i forskjellige sjangre - fra klassikere til nye titler.



Hogwarts Legacy - 70 % avslag (£19,49 / €22,49)



It Takes Two - 70 % avslag (£10,49 / €11,99)



Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe-utgave - 50 % rabatt (kr 42,49)

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition - 85 % avslag (kr 9,74 / 11,24)

Mass Effect: Legendary Edition - 90 % avslag (£5,99 / €6,99)



Red Dead Redemption 2 - 67 % avslag (£18,14 / €19,79)



Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition - 60 % avslag (kr 27,99)

Sonic Superstars - 70 % avslag (£ 16,49 / € 17,99)



Star Wars Jedi: Survivor - 65 % avslag (£ 24,49 / € 27,99)



The Disney Afternoon Collection - 75 % avslag (£3,99 / €4,99)



Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy - 70 % avslag (kr 13,49)

Top Spin 2K25 - 67 % avslag (£ 21,44 / € 24,74)



Som alltid, hvis du finner et spesielt godt tilbud, vil vi sette pris på det hvis du hjelper andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Deling er omsorg, som du vet. Dessuten... høyere salg av favorittspillene dine er noe som øker sjansene for at utgiverne ønsker å lage flere av dem.