Mye spennende Age of Empires-nytt kommer den 10. april

Den siste tiden har det gått rykter om at gjengen i Relic Entertainment og World's Edge planlegger å avsløre en rekke spennende nyheter om Age om Empires-universet den 10. april, og gledelig nok viser det seg å stemme.

De to selskapene har nå offentliggjort en trailer som avslører at de vil ha en spesiell stream som starter klokken 18 den 10. april, og at denne vil ha gi oss mer informasjon om fremtiden til både Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitive Edition og ikke minst Age of Empires IV. Med både gameplayvideoer, nye faksjoner og nye kampanjer høres det ut som om det er mye å glede seg til om litt over tre uker, så vi sees da.