Myst utvikleren Cyan Worlds sier opp ansatte

Riven og Myst utvikler Cyan Worlds har permittert rundt halvparten av teamet sitt. I en uttalelse som ble lagt ut på nettet, bekreftet studioet at selv om det hadde gjort alt det kunne for å forhindre denne situasjonen, var det ikke i stand til å gjøre det i stor grad på grunn av "bransjeforhold."

"Bransjeforhold har tvunget oss til et vanskelig sted der vi må veie den fremtidige helsen til studioet vårt mot måned-til-måned-realitetene i spillutvikling i 2025," heter det i uttalelsen. "Gjennom det siste året har vi vært ultra-transparente med hele Cyan-teamet om det urolige farvannet vi befinner oss i, så vel som farene som ligger foran oss. Selv om nyheten om en permittering ikke var en overraskelse for teamet, var (og er) det fortsatt dypt trist for oss alle."

Cyan Worlds' plan for fremtiden er å sikre finansiering til sitt neste prosjekt, samtidig som de prøver å komme seg på fote igjen i disse vanskelige tidene. Cyan Worlds er dessverre ett av en rekke store og små studioer som har måttet si opp ansatte i år. Vi hadde håpet at ting kunne bli bedre i 2025, men vi rapporterer fortsatt jevnlig om folk som mister jobben.