Mystisk Abandoned-trailerapp på PS5 har fått slippdato

Hva er egentlig Abandoned? Det florerer av teorier på nettet, men vi vet ikke noe konkret helt ennå, men nå er det i det minste satt dato på den merkverdige "Trailers App" på PlayStation 5.

Denne applikasjonen, som så vidt vi vet er den første av sitt slag på PlayStation 5 (og PS4 for den saks skyld), byr på en rekke trailere fra det kommende skrekkspillet, og som Blue Box nå avslører på Twitter kan du laste den ned på forhånd fra og med den 29. juli, så slippes den omsider den 10. august. De slår også fast at reelt gameplay avsløres senere i august.

"We're excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August."

Du kan se annonseringstraileren nedenfor.