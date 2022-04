Mystiske Hell is Us annonsert med teasertrailer

Det fosser nå ut med avsløringer av store Unreal Engine 5-prosjekter, ettersom grafikkmotoren ikke lenger befinner seg i Early Access og er tilgjengelig for alle utviklere. Blant disse prosjektene finner vi det mystiske Hell is Us, fra et relativt ukjent studio med Deus Ex-veteran Jonathan Jacques-Belletête ved roret.

Dette er et eventyr i tredjeperson hvor man besøker et "isolert land herjet av borgerkrig". Spillet utvikles til PS5, Xbox Series og PC, og du kan se den interessante traileren nedenfor.