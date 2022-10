Mythic Quest sesong 3 får premiere i november

HQ

Man bruker å si at alle gode ting er tre. Forhåpentligvis er det også tilfellet for serien Mythic Quest, hvis tredje sesong snart har premiere, for det spennende premisset for en komiserie med fokus på spillutvikling har så langt ikke resultert i noe mer enn helt grei underholdning.

Det er heller ikke noe galt med det, men det er potensiale for mer. Vi finner ut om den kommende sesongen er verdt noe 11. november, da det nettopp har blitt avslørt at Mythic Quests tredje sesong får premiere på Apple TV+ den datoen.

Handlingen denne gangen ser ut til å sentrere rundt hovedpersonene i serien som starter et nytt spillstudio og må konkurrere med sine tidligere ansatte.

Du kan se traileren for den nye sesongen nedenfor.