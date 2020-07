Nå er AMD-aksjene dyrere enn Intel sine

Du ser på Annonser

Om du har fulgt med i PC-verdenne vet du sikkert at AMD lenge har spilt andrefiolin bak Intel når det gjelder prosessorer. De seneste årene har de dog klart å hente seg inn takket være introduksjonen av 7nm-arkitektur. med god prestasjon til fine priser har nå Ryzen-prosessorer blitt en ny standard og virkelig presset Intel, som nå må selge sine produkter til underpris. For første gangen på 14 år er nå AMD-aksjene dyrere enn konkurrenten sine.

Som Tom's Hardware påpeker så steg AMDs aksjeverdi til $61,79 forrige uke, mens Intel sine er verdt $61,57 per aksje. AMDs "marked cap" er dog fortsatt "bare" $72,43 milliarder mot Intels $260,79 milliarder - men de vokser fort.

Intel har slått fast tidligere at det kommer til å ta tid for dem å gå over til 7nm for å deretter kunne konkurrere bedre med AMD. Først i 2022 eller 2023 forventer de å ha fått til dette.