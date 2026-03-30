Nå er det Østerrikes tur til å innføre forbud mot sosiale medier for barn

Det ser ut til å være en økende trend i verden. Australia var først ute med å innføre et forbud mot sosiale medier for alle under 16 år, mens Spania og Storbritannia også ser på lignende restriksjoner. I Asia har Indonesia godkjent nye regler som vil hindre alle under 16 år i å bruke sosiale medier som TikTok, YouTube og Roblox.

Og nå er det Østerrikes tur. Østerrike er nemlig det siste landet som forbereder et forbud mot sosiale medier for barn, og det går enda lenger enn de andre ved å inkludere alle under 14 år.

Østerrikske myndigheter har sendt ut en pressemelding, som Engadget har gjengitt, om at det er innført en omfattende katalog med tiltak som skal beskytte mindreårige mot skadevirkningene av sosiale medier. Det offisielle lovforslaget vil bli lagt frem innen utgangen av juni.

Visekansler og leder for det sosialdemokratiske partiet i Østerrike, Andreas Babler, sa at regjeringens innsats vil omfatte en ny aldersgrense, bedre mediekompetanse og klare regler for sosiale medieplattformer.

Vi har ennå ikke fått vite hva slags detaljerte regler de østerrikske lovgiverne kommer til å innføre.