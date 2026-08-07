Nå er det på tide å lære mer om « Star Wars: Galactic Racer-landspeederne

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Et av det absurd store antallet spill som skal slippes i september og oktober – før Rockstar ser ut til å ha november helt for seg selv med Grand Theft Auto VI – er Star Wars: Galactic Racer. Som navnet så tydelig antyder, er det et racingspill som utspiller seg i George Lucas' gamle galakse.

En av karakterene vi møter i spillet er Hibi, en mekaniker, og i en ny videoserie er tanken at vi skal bli kjent med landspeederne under hennes veiledning. Serien tar for seg ulike modeller, fordelene ved dem og til og med hvordan du kan modifisere dem.

Videoen har tittelen «Under the Hood with Hibi – Episode 1: Landspeeders», noe som tyder på at vi kan se frem til flere episoder før spillet slippes på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 6. oktober.