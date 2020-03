Et av de store problemene med Google Stadia har vært mangelen på spill, men litt etter litt har det blitt lagt til flere og nylig fikk biblioteket et rimelig bra tilskudd. Serious Sam Collection har nemlig blitt lagt til, som inneholder Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter ogSerious Sam 3: BFE.

Den fin trio for alle som elsker blytung action. Sjekk ut Stadia-traileren for spillet nedenfor.