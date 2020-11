Nå er siste sjanse til å eksportere Rock Band 3-låter over til Rock Band 4

De som liker å rocke ut i videospill kan også se fram mot neste konsollgenerasjon. For Rock Band 4, all DLC, samt instrumentene som virker på den nåværende...

Triste tider for spillstudioet som ga oss Rock Band.

Etter et langt samarbeid forlot tilbehørsprodusenten Mad Catz Rock Band-utvikler Harmonix, og de vil derfor ikke lage plastinstrumenter til serien i fremtiden. Heldigvis...

Battleborn-figurer i Rock Band 4

den 5 mai 2016 klokken 10:30 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Denne måneden skal by på en rekke nyheter for Rock Band 4. Heriblant finner vi oppdateringer, masse ny musikk og den etterlengtede støtten for dobbelpedal til trommene....