Nå får du pengene dine tilbake fra Stadia

For ikke så lenge siden avslørte Google at Stadia-tjenesten vil legges ned 18. januar. For å imøtekomme forbrukerne som har kjøpt mange spill på plattformen og som snart ikke kan få tilgang til dem på noen måte, refunderer de alle kjøp.

Og den prosessen har nå startet. Eller, mer spesifikt, prosessen startet 9. november, og Google bekrefter via en FAQ at de forventer at alle refusjoner er behandlet før nedleggelsen i midten av januar.

"Fra og med 9. november 2022 vil Stadia forsøke å automatisk behandle refusjoner for alle kjøp av spill, tilleggsinnhold og abonnementsavgifter annet enn Stadia Pro som er gjort gjennom Stadia Store. Vi ber om tålmodighet mens vi jobber gjennom hver transaksjon og ber om at du avstår fra å kontakte kundestøtte, da de ikke vil kunne fremskynde refusjonen din i løpet av denne tiden. Vi forventer fortsatt at flertallet av refusjonene blir behandlet innen 18. januar 2023."

De fleste refusjonene for maskinvarekjøp forventes også å bli gjennomført der.