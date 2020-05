Nå har utvidelsen Lost Treasures blitt sluppet til Sea of Thieves

Du ser på Annonser

Rare meddeler at de har utvidet Sea of Thieves, denne gangen med utvidelsen Lost Treasures som legger til litt nytt i piratsimulatoren. Det mest ettertraktede tillegget er et checkpoint-system som gjør de lengre historieoppdragene i eventyret lettere å klare uten å trenge å spille om igjen.

I Lost Treasures får vi nå også noe kalt Daily Bounties, samt at det loves nye events hver fredag. Utover dette finnes nå også Reaper's Rewards som gir spillerne mulighet for å skaffe flere emotes og masse annet - samt at vi kan spille en State of Decay-crossover kalt Blighted Bonus.

Surf over til denne lenken/a> for hele listen over nyheter. Sea of Thieves kommer som kjent til Steam om ikke lenge, og det finner du mer informasjon om <a href="/sea-of-thieves-to-release-on-steam-in-early-june/">her. En trailer for utvidelsen finner du nedenfor.