Nå kan du bruke Rock Band-instrumenter i Fortnite Festival

HQ

Har du fortsatt Rock Band-instrumenter gjemt et sted hjemme? I så fall har vi veldig gode nyheter til deg. Epic Games og Harmonix har avslørt at du nå kan bruke noen av Rock Band 4-instrumentene i Fortnite Festival.

Foreløpig er det riktignok bare et begrenset antall instrumenter som kan brukes, og disse omfatter Riffmaster Wireless Guitar for PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og PC, Rock Band 4 Wireless Fender Stratocaster Guitar for PS4 eller Xbox One og Rock Band 4 Rivals Wireless Fender Jaguar Guitar for PS4 eller Xbox One.

Det er heller ikke så enkelt som å bare plugge inn og spille med disse enhetene ennå, ettersom noen trenger ekstra adaptere for å spille på PC, og det ser ut til at det bare er Pro Lead og Pro Bass som kan brukes med disse periferienhetene akkurat nå. For å se hvilke hindringer du må hoppe over, kan du sjekke tabellen i blogginnlegget her.

Harmonix har også sagt at det vil komme flere nyheter om instrumentkontrollere i fremtiden, så nå håper vi at vi endelig kan få trommesettene våre ut igjen!