Nå kan du bytte klasse på eksisterende karakterer i Diablo Immortal

HQ

For et par uker siden meldte Blizzard at den kommende oppdateringen til Diablo Immortal ville la deg bytte klasse på din karakter. Nå er oppdateringen ute, og i den forbindelse forklarer Blizzard hvordan den nye mekanikken fungerer.

For å bytte klasse må karakteren din være minimum level 35. Heretter er det gratis å bytte klasse fra for eksempel Barbarian til Monk. Når du har gjort et bytte, må du imidlertid vente syv dager før funksjonen blir tilgjengelig igjen.

Første gang du bytter til en ny klasse vil du få "placeholder gear" av samme rangering som ditt eksisterende utstyr, og du kan også endre utseende. Skulle du senere bytte tilbake til den tidligere klassen, tildeles du ditt gamle utseende og utstyr.

Det er for øyeblikket ingen planer om å la spillere bytte klasse oftere enn hver syvende dag mot betaling, melder Blizzard.