Nå kan du endelig se den klassiske Jackass-serien uten den forferdelige YouTube-kvaliteten

Om en drøy måned er det premiere på Jackass: Best and Last, der Jackass-gjengen tar farvel med alle fansen og feirer med noen siste runder med galskap, samtidig som seerne får se høydepunkter fra arkivene for å hedre deres lange karriere. Det hele startet med en TV-serie på MTV som debuterte i 2000 og ble et globalt fenomen.

Hvis du vil se de tre Jackass-sesongene, men er lei av å se klipp av lav kvalitet og full av reklame på YouTube, finnes det nå heldigvis et godt alternativ. Via Threads har den offisielle Jackass-kontoen kunngjort at TV-serien har blitt restaurert og lastet opp til Paramount+.

Dessverre er tjenesten ikke tilgjengelig i en rekke land (der mange har SkyShowtime i stedet), og i skrivende stund er ikke TV-serien tilgjengelig der, men forhåpentligvis blir den det snart.

Del gjerne hvilket Jackass-stunt du synes er det morsomste gjennom tidene i kommentarfeltet.