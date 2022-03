Nå kan du fange Arceus i Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl

HQ

Endelig er det mulig å møte og fange den legendariske pokémonen Arceus i Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl. Det er dog en ganske stor hake, og den er at du må ha spilt og fullført Pokémon Legends Arceus først.

For å møte Arceus i BD/SP må du ha tilgang til National Pokédex, så kan du hente Azure Flute i soverommet ditt i spillet for så å ta den med til Spear Pillar på toppen av Mount Coronet der du får kjempe mot og fange den. Så det er altså noen krav her, men heldigvis er ikke dette et tidsbegrenset event, så du får all den tiden du trenger.

Darkrai er derimot tidsbegrenset og vil være tilgjengelig som del av et Mystery Gift-event som varer fra 1. til 30. april. Her kreves det imidlertid ikke at du har spilt Pokémon Legends Arceus, men du må fortsatt ha fått tilgang til National Pokédex, samt fullført in-game-eventet til Cresselia før du kan få Member Card via Mystery Gift som gir deg tilgang til Newmoon Island der du finner Darkrai.