Nå kan du finne mer Sea of Thieves-musikk på Spotify

Selv om Sea of Thieves fikk en del kritikk for det sparsomme innholdet ved lanseringen, så var det én ting i spillet de fleste satt pris på - musikken. Med alt fra den fengende Maiden Voyage til den mer episke Becalmed har pirateventyret bydd på mye bra musikk, og nå har mer av den blitt tilgjengelig på Spotify.

Via spillets offisielle Twitter-konto meddeles det nå at enda en låt har blitt lagt til, nemlig With Hammer and Hope:

"The inspiring melodies of the Maiden Voyage are now available to stream and buy from your platform of choice. Titled 'With Hammer and Hope', let this song invigorate your adventurer's spirit wherever you are, and whatever you're up to! ????"

Pleier du å høre på spillmusikk?