Nå kan du forhåndsbestille retrokonsollen Evercade EXP

Evercade har på kort tid gjort seg et sterkt navn innen retrogaming og konsollene deres "Evercade Versus" og "Evercade" har solgt som solgt som bare det. Nå er det snart duket for deres nyeste oppfinnelse: Evercade EXP, som er en forbedret versjon av den første konsollen og lanseres en gang i vinter. Den kan nå forhåndsbestilles hos Funstock og de sender også til Norge. Det er ennå ukjent hvilke norske forhandlere som eventuelt kommer til å ta den inn, men både Komplett og Coolshop har tatt inn Evercade-produkter tidligere, så du skal ikke se bort i fra at de får inn Evercade EXP også. Men foreløpig har ingen av dem mulighet for forhåndsbestilling.

EXP rommer en 4,3" 800x480 IPS-skjerm beskyttet av herdet glass, den har 720p HDMI-utgang og et 3000mA-batteri som varer i omtrent fem timer. Den inkluderer også 80 klassiske Capcom-arkadespill som du kan se en liste over nedenfor.

Spillene som er innebygd i den kommende Evercade EXP:

• 1942 (Arcade version)

• 1943 (Arcade version)

• 1944 : The Loop Master (Arcade version)

• Bionic Commando™ (Arcade version)

• Captain Commando™ (Arcade version)

• Commando™ (Arcade version)

• Final Fight™ (Arcade version)

• Forgotten Worlds™ (Arcade version)

• Ghouls 'n Ghosts™ (Arcade version)

• Legendary Wings™ (Arcade version)

• MERCS (Arcade version)

• Street Fighter II': Hyper Fighting (Arcade version)

• Strider (Arcade version)

• Vulgus™ (Arcade version)

• Mega Man (8-bit)

• Mega Man 2 (8-bit)

• Mega Man X (16-bit)

• Breath of Fire (16-bit)

"The Evercade EXP is the newest handheld retro gaming console from Blaze Entertainment, creators of the Evercade. The Evercade EXP features 18 built in games from game publisher Capcom* and the IREM Arcade 1 cartrdige collection, and features the new TATE mode with its expanded buttons. The new handheld Evercade EXP brings arcade, console and home computer gaming into your hands using the bespoke Evercade cartridge system, giving access to over 380 games across 35+ collections - five decades of gaming on one device. The Evercade EXP features a high resolution IPS screen for greater viewing angles and better quality, built-in WiFi for easy updates and the brand new TATE mode, that allows for seamless and comfortable vertical gaming using dedicated buttons. It also supports the entire Evercade cartridge library."

Lekkert design og denne konsollen ser mye bedre ut enn den første varianten som bare heter "Evercade".