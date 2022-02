Nå kan du forhåndsbestille vinylboksen til Elden Ring

HQ

For alle som ikke kan få nok av det hyllede Elden Ring, så kommer vi nå med gode nyheter. Bandai Namco har nemlig akkurat åpnet forhåndsbestillingene av den fete vinylboksen som huser spillets fullstendige soundtrack spredt på hele åtte vinylplater. Et realt samlerobjekt som er begrenset til 6999 eksemplarer og som nå kan kjøpes her for den som er villig til å svi av omtrent 1600 kroner på sånt.

Hva synes du om musikken i spillet?