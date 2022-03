Nå kan du forhåndsinstallere de nye Mario Kart 8-banene

HQ

Nintendo kunngjør at den første omgangen av de nye Mario Kart 8 Deluxe-banene som følger med Booster Course Pass nå kan forhåndsinstalleres. De som har Nintendo Switch Online + Expansion Pass kan også laste ned og forhåndsinstallere banene uten ekstra kostnad, slik at de er klare for racing senere denne uken.

De første åtte banene deles opp i følgende to cuper: Golden Dash Cup og Lucky Cat Cup. Her er listen over de nye banene samt informasjon om hvilket spill de kommer fra:

Golden Dash Cup:

Paris Promenade (Mario Kart Tour)

Toad Circuit (Mario Kart 7)

Choco Mountain (Mario Kart 64)

Coconut Mall (Mario Kart Wii)

Lucky Cat Cup:

Tokyo Blur (Mario Kart Tour)

Ninja Hideaway (Mario Kart Tour)

Shroom Ridge (Mario Kart DS)

Sky Garden (Mario Kart: Super Circuit)

Nå på fredag, den 18. mars, blir disse tilgjengelig og ytterligere 40 baner legges til senere i flere omganger helt frem til slutten av 2023.