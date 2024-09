Nå kan du fritt utforske Starfield: Shattered Space

HQ

Nesten nøyaktig ett år etter premieren på Starfield har Bethesda i dag sluppet den første store utvidelsen til sitt romrollespill, nemlig Shattered Space. Som du kanskje kan forestille deg, er den stor som et vanlig spill i seg selv, og lar oss for første gang besøke hjemverdenen til House Va'ruun.

I tillegg til å love mer av stort sett alt, har Bethesda vært ganske hemmelighetsfulle om Shattered Space, noe som forhåpentligvis betyr mange overraskelser, ikke minst når det gjelder historien. I tillegg sies det at denne utvidelsen skal ha et skrekktema, så det å utforske denne nye verdenen har potensial til å bli veldig spennende.

Nå har vi fått lanseringstraileren til Shattered Space - og tradisjonen tro finner du den nedenfor. Hvis du vil komme i gang med det nye eventyret, trenger du bare å ha fullført det første oppdraget (One Small Step), men Bethesda mener at du bør ha minst level 35. Du kan lese mer om dette her.