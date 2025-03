Nå kan du glede deg over lommedyrene dine på Switch-skjermen: Tamagotchi Plaza kommer til Nintendo Switch i sommer

Hvis du er over 30 år, har du kanskje vært barndomseier av en Tamagotchi, et elektronisk kjæledyr innkapslet i et slags plastegg som fungerte som nøkkelring, som alle vi barna hadde på midten av 1990-tallet, i et kupp av leketøyselskapet Bandai Namco (før sin tid som spillutgiver og -utvikler).

Nå er Tamagotchi tilbake, både med tilbakekomsten av de originale lekene og dagens Nintendo Direct-annonsering av Tamagotchi Plaza, en sjarmerende simuleringstittel med de muntre maskotene. Det er en oppfølger til Tamagotchi Connexion: Corner Shop, en serie spill med fokus på simulering av butikkadministrasjon, der vi spiller en av disse sjarmerende skapningene som bor i Tamahiko Town. Du vil kunne samhandle med opptil hundre andre Tamagotchi når du aksepterer deres forespørsler og administrerer en voksende virksomhet.

Tamagotchi Plaza Tamagotchi Town kommer eksklusivt på Nintendo Switch 27. juni 2025. Sjekk ut traileren nedenfor.

HQ

Tamagotchi Plaza bildegalleri