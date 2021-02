Nå kan du ha kjæledyr og lage barn i No Man's Sky

Du ser på Annonser

Godt over fire år har gått siden No Man's Sky ble lansert til en delt mottakelse, og de fleste utviklere ville forlatt noe slikt for lenge siden. Hello Games har på sin side gjort det motsatte, og stadig gitt oss noen imponerende utvidelser helt gratis. I dag er det tid for en ny.

Nå kan du laste ned en oppdatering kalt Companion til No Man's Sky, og som navnet tilsier handler det i hovedsak om å få seg en partner her. Da snakker jeg ikke om en annen person å dele livet med, men i stedet muligheten til å blant annet temme de utallige skapningene som befinner seg på planetene. Når dette er gjort kan de tilkalles nærmest uansett hvor du er, trenes opp til å søke etter ressurser, beskytte deg, grave etter ting og mye mer. Faktisk vil noen av dem til og med kunne legge egg og dermed sikre en ny generasjon med merkverdigheter. En av grunnene til at dette er mulig er at drakten din nå kan forstå hva mange av skapningene sier, så det skal bli interessant å se hvor lang tid det tar før man hører det samme om og om igjen.

Selvsagt blir det mulig å gjøre partnerene sine ekstra unike ved å utstyre dem med tilbehør også. En annen mulighet er å modifisere DNA-et i egg for å skape et vesen som passer din smak eller bytte gener med en annen spiller du synes har et kult kjæledyr.

Oppdateringen forbedrer tydeligvis litt av det visuelle og lastetidene også, så her er det mye å glede seg over. Du kan se litt av hva som venter i traileren under.