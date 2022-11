Nå kan du kjøpe offisielt Halo-servise

HQ

Hvis du virkelig, virkelig elsker Halo og synes en Master Chief i nerdealteret og en t-skjorte er for cheesy måter å kommunisere kjærligheten din til serien på, har Xbox Gear Shop nå et litt annerledes alternativ for deg.

De selger nemlig et komplett sett med Halo-servise, og et sett inkluderer to middagstallerkener (27 centimeter), to salattallerkener (20,5 centimeter), to suppeboller (15,2 centimeter) og to krus (41 centimeter). Dette blir ditt for 594 kroner pluss frakt og eventuelle importkostnader og du vil ha rid til å få det hjem til jul for å kunne innta julemiddagen med stil.