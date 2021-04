Du ser på Annonser

Etter samarbeidet med F1 og NASCAR har Rocket League inngått nok et samarbeid, denne gangen med Lamborghini, for å tilføye en lekker superbil til spillet. Det handler om en Lamborghini Huracán STO som nå kan skaffes til alle format fram til den 27. april for 2000 credits. I pakken med bilen inngår også to sett Huracán STO-dekk (v1 og v2), et unikt Huracán STO-klistremerke og et Huracán STO-spillerbanner.

Se traileren for superbilen nedenfor.