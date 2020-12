Nå kan du kle deg ut som Ninja i Fall Guys

Du ser på Annonser

Du husker kanskje at Tyler "Ninja" Blevins vant en veldedighetsauksjon, sammen med G2 Esports, Aim Lab og Jummy "MrBeast" Donaldson for å få et custom skin i det populære Fall Guys. De fire ga totalt 1 million dollar til veldedigheten "Special Effect". Nå har det gått fire måneder, og nå kan du faktisk få Ninjas skin ved å kjøpe det for crowns (det kommer i to halvdeler).

Som du kan se på bildet nedenfor byr det på Ninjas blå hår, et svettebånd og blå hettegenser. Det ble tilgjengelig den 20. desember.

Takk, The Verge