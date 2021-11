Nå kan du laste ned Pikmin Bloom

HQ

Mobilspinoffen Pikmin Bloom kan nå lastes ned og spilles gratis av Android og iOS-brukere i Europa. Spillet kommer fra Pokémon GO-utvikleren Niantic og ble først lansert forrige uke i Singapore og Australia.

Pikmin Bloom er designet for å spilles utendørs. Her skal du dyrke de titulære skapningene og ta dem med på tur, og du kan også fôre dem med nektar for at de skal vokse og spire blomster på hodet. Du vil også etterlate et spor av kronblader på veien du har gått, og turene dine får du en oppsummering av på slutten av dagen. Pikmin kan bringe deg postkort fra stedene du har besøkt, som du kan velge å samle på eller dele med venner.

Se traileren for Pikmin Bloom i videoen øverst.