Nå kan du oppdra din egen Grogu

Baby Yoda, eller Grogu som han egentlig heter, dukker opp igjen når sesong 3 av The Mandalorian har premiere i 2023, og for dere som synes ventetiden er uutholdelig lang mellom sesongene, har Bandai Namco nå produsert et produkt som kan gjøre ventetiden litt enklere. Sammen med LucasFilm slipper de nemlig et sett med Grogu-Tamagotchis.

De blir en del av den såkalte Tamagotchi Nano-kolleksjonen og lar deg utvikle Grogu til ett av tolv forskjellige utseender ved å oppdra han, og på samme måte vil hver enhet komme med to minispill som du kan spille når som helst. Disse Tamagotchiene krever ikke Wi-Fi for å fungere, har spesielle gjester på besøk hver time, og er designet for alle som er åtte år eller eldre.

Når disse Grogu-Tamagotchiene slippes er ennå uklart, men forhåndsbestillingene åpner i hvert fall snart, hvilket tyder på at de sikter på en lansering rundt når The Mandalorian kommer tilbake på Disney+ i februar 2023.