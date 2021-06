Nå kan du prøve PES 2022 gratis

Pro Evolution Soccer, eller eFootball PES som serien heter i disse dager, tok på en måte pause i fjor ved å bare oppdatere eFootball PES 2020 i stedet for å lage en ny utgave som vanlig. Dette gjorde Konami blant annet for å få mer tid til å ta opplevelsen til nye høyder med en rekke forbedringer, så da passer det godt at vi får en forsmak på dette allerede nå.

Butikkene på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series har nemlig sniksluppet det som heter "New Football Game Online Performance Test", og det viser seg at dette er en demo for eFootball PES 2022. Denne lar deg spille som Manchester United, Barcelona, Bayern Munich og Juventus. Konami skriver i en email at dette er en meget tidlig utgave av spillet, og at både grafikken, fysikken, kontrollene og nærmest alt annet både har og vil bli bedre før lanseringen i høst. Målet med denne testen er i hovedsak å bare teste matchmaking-systemet og slik, men det er uansett interessant å få en indikasjon på hva skiftet over til Unreal Engine fører til.