Nå kan du representere Norge i ishockey-VM

En rekke sportsarrangementer har rettet fokus mot spillverden for å avgjøre hvem som er best i disse karantenetider. Både Eliteserien i fotball og Premier League i England har brukt FIFA 20 til å konkurrere, og i bilsportens verden har både iRacing og Dirt Rally 2.0 blitt flittig brukt for å avgjøre hvem som er best.

Nå tar det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) samme løsning i bruk med NHL 20 for å finne ut hvem som er best i verden på den virtuelle isen.

Kvalifiseringen vil foregå i hvert av de 16 landene, både på Xbox One og PlayStation 4 hvor en vinner fra hver konsoll får oppgaven å representere landet sitt i et sluttspill som starter 29. Mai og varer til 6. Juni. Den norske kvalifiseringsrunden er satt til 19. Mai.

Sluttspillet vil bli streamet live på IIHF sine Twitch-sider.

Dette kan jo gi Norge en unik mulighet til å gjøre sitt rekordbeste VM noensinne ettersom rekorden i skrivende stund er kvartfinale og til slutt 6. plass i 2011 etter at vi på historisk vis slo Sverige i straffekonkurranse i VM i Slovakia dette året.