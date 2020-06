Nå kan du skaffe Control-musikken på vinyl

Du ser på Annonser

Remedys storspill Control fikk masser av gode anmeldelser i fjor, og byr på et mildt sagt merkelig eventyr i Oldest House. Spillet vil snart bygges ut med utvidelsen "AWE" som blir den andre etter at "The Foundation" ble sluppet i vår. Ett av høydepunktene med dette eventyret er forøvrig musikken, og snart vil du kunne nyte denne på god gammeldags vinyl.

Lace Records slipper nemlig en vinylutgave av soundtracket som du kan bestille denna länk. Denne utgaven kommer med totalt 16 spor komponert av Petri Alanko og Martin Stig Andersen. Det hele leveres på to 180 grams vinyler (en svart og en rød) med planlagt leveranse i august.

Om du liker musikken i spillet tipser vi om at våre britiske kolleger byr på et intervju med Petri Alanko som du kan lese her.