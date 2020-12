Du ser på Annonser

Swedish Chef fra The Muppets gjorde en overraskende fremtreden under The Game Awards der han på "svensk" annonserte at han nå er med i Overcooked: All You an Eat - en samling med begge spillene i serien komplett med alt av DLC samt sju nye baner og tre nye kokker.

Sjekk ut traileren for Swedish Chef nedenfor.