Nå kan du spille World of Warcraft i VR

Etter mange års utvikling kan Blizzards enorme online-rollespill nå oppleves med egne øyne i virtual reality. Dette er takket være en ny uoffisiell mod laget av duoen Streetrat & Marculu fra Flat2VR-gruppen, som har gjort World of Warcrafts enorme verden tilgjengelig for de som ønsker å øke innlevelsen og tøye grensene mellom spilleren og spillet ytterligere. Mod-en har imidlertid sine begrensninger og kan foreløpig bare kjøres med patch 3.3.5a (den siste som ble utgitt til Wrath of the Lich King), og skaperne skriver på hjemmesiden sin at det foreløpig ikke er noen planer om videreutvikling av prosjektet.

VR-modusen kan spilles i både første- og tredjeperson, slik at du virkelig kan se landskapet i Azeroth gjennom karakterens øyne. Modusen har også støtte for bevegelseskontroller og et VR-vennlig brukergrensesnitt. Hvis dette høres ut som noe for deg, foreslår vi at du går inn på nettsiden deres for å lese mer og laste ned pakken til eget bruk.

Er det på tide å ta World of Warcraft-spillet ditt til neste nivå?