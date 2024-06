Nå kan du ta noen bølger i en Fiat 500

HQ

Har du noen gang cruiset nedover den italienske rivieraen og ønsket at du kunne slå bølgene i Middelhavet i en Fiat 500? Sannsynligvis ikke, ikke sant? Men hvis du er en del av minoriteten som alltid har ønsket å gjøre dette, har vi noen gode nyheter til deg.

Fiat har nemlig forvandlet sin ikoniske 500-bil til en vannscooter som i bunn og grunn bare ser ut som en Fiat 500 uten hjul. Båten er imidlertid litt større enn de fleste Fiat 500-er, ettersom den er 4,7 meter lang, og den har et avtakbart tak, to liggestoler, marinehøyttalere, en multimediaspiller, en hånddusj, et oppgradert dashbord og noen mer tradisjonelle Fiat 500-elementer også, som avrundede frontlykter, bakspeil og halvhjulsbuer.

Båten drives av en motor som yter opptil 115 hestekrefter, noe som gjør at du kan nå hastigheter på 24 mph samtidig som du transporterer opptil fem passasjerer.

For å passe med merkevarens navnekonvensjon blir det bare laget 500 enheter av båten, og den selges fra £ 96 780.

