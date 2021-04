Nå støtter iOS både DualSense- og Xbox Series-kontrollere

Du ser på Annonser

Om du eier en PlayStation 5 eller Xbox Series (eller bare en av kontrollerne som hører til) og liker å spille på mobil, har vi gode nyheter til deg. Apple har nylig lansert iOS-oppdatering 14.5 og med denne kommer støtte for håndkontrollere fra Microsoft og Sonys nye konsoller (selv om det fortsatt ikke fungerer med tvOS). Dette innebærer at du kan bruke din skinnende nye kontroller når du spiller Apple Arcade-spill og strømmer dine favorittitler via Xbox Cloud Gaming.

Sammen med dette etterlengtede tillegget legger oppdateringen også til en håndfull andre nye funksjoner. Blant annet har over 200 nye emojis blitt lagt til samt støtte for det helt nye AirTags-tilbehøret som gjør at du alltid vet hvor verdisakene dine befinner seg.