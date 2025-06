Nå vet vi hvem som skal spille Clayface i den titulære skrekkfilmen

HQ

Et av de mer uventede DC-prosjektene er den kommende Clayface, basert på DC-skurken med samme navn. Filmen er skrevet av skrekkveteranen Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Fall of the House of Usher), som selv henvendte seg til DC-filmsjef James Gunn og beskrev det som et drømmeprosjekt.

Filmen blir mer som en skrekkfilm med elementer av thriller og tragedie, snarere enn en typisk superheltfilm, og vil bli regissert av James Watkins (Speak No Evil). Nå kunngjør Gunn via Bluesky at rollen som Clayface er besatt, og det er den unge waliseren Tom Rhys Harries (White Lines, Suspicion) som har fått æren.

Vi vet ikke når Clayface får premiere ennå, men med tanke på at filmen ikke engang har begynt å filme og sannsynligvis krever mye etterarbeid for effekter, bør vi ikke forvente at den kommer på kino før i 2027.